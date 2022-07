Realme PAD, prezzo che CROLLA per questo tablet da sogno (-28%)

Non uno sconto da poco su questo magnifico Realme Pad, un tablet che ti fa sognare ad occhi aperti. Ne stavi cercando uno? Hai il tuo gioiellino a portata di mano ed ora che è in promozione su Amazon non c’è un minuto da perdere.

28% di sconto significa che il prezzo scende sotto i 200€ infatti la spesa finale è di soli €187,65 e se vuoi, paghi anche con rate senza farti problemi.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci su tutto il territorio italiano con Prime attivo sul tuo account.

Realme Pad, il tablet che ti fa sognare ad occhi aperti

questo Tablet è un vero gioiellino che non ti fa mancare proprio niente sotto le tue mani, Infatti è uno dei modelli più ambiti e dato che è in promozione su Amazon te lo consiglio a pieni voti. Design ultra moderno, leggero come non mai e super portatile per averlo sempre in borsa nello zaino e non farne mai a meno.

Vero punto forte è il display da 10,4 pollici con risoluzione 2k, Ciò significa che scorri tra le applicazioni e non solo godendo di una qualità veramente elevata che dà il massimo di sé soprattutto quando si parla di gaming mobile e dello streaming. Praticamente non scendi a compromessi con niente e nessuno.

Ovviamente questa non è la sua sola caratteristica forte dal momento che vanta una fotocamera frontale così come una posteriore per potersi sbizzarrire come meglio credi, a una mega batteria che ti sopporta tutto il giorno e se rimani a secco, pensa un po’, e piacente persino la ricarica rapida da 18W Per non avere mai problemi.

Come sistema operativo monta Android 11 Dunque puoi scaricare tutte le applicazioni che vuoi tramite il Google Play Store e con un solo gesto. Mi sembra giusto farti notare, infine, che non mancano all’appello degli speaker di ultima generazione per stupirti anche dal punto di vista sonoro.

Non sprecare questa occasione e porta a casa il tuo Realme Pad con appena €187,65 grazie alla promozione in corso su Amazon, completa l’acquisto ora e ricevilo a casa in quattro e quattr’otto con le spedizioni Prime attive sul tuo account.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.