Realme Pad Mini: il tablet compatto è PROTAGONISTA su Amazon (da 139€)

Il Realme Pad Mini è uno dei migliori tablet Android per chi vuole spendere meno di 200 euro per acquistare un nuovo dispositivo. Si tratta di un tablet completo, in grado di offrire ottime prestazioni in tutti i principali contesti di utilizzo ed un’autonomia ben superiore alla media.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare il Realme Pad Mini al prezzo scontato di 139 euro invece di 179 euro per la variate 3/32 GB. In alternativa, c’è in offerta al prezzo scontato di 169 euro invece di 199 euro la versione con 4/64 GB. Entrambe le versioni del tablet sono acquistabili in 5 rate senza interessi.

Realme Pad Mini: il tablet compatto ha un ottimo prezzo su Amazon

Il Realme Pad Mini è dotato di un display da 8,7 pollici di diagonale con risoluzione Full HD. A gestire il funzionamento del tablet c’è il processore Unisoc T616 che viene supportato da 3/4 GB di memoria RAM e 32/64 GB di storage interno (le memorie sono UFS 2.1).

Da segnalare anche la presenza di una batteria da 6.400 mAh con supporto alla ricarica da 18 W. La scocca è realizzata in allumino e presenta uno spessore di appena 7,6 mm. Il peso è di appena 372 grammi. Troviamo, tra le specifiche, anche una fotocamera posteriore da 8 Megapixel e una fotocamera anteriore da 5 Megapixel. Il tablet è disponibile in una variante con scocca grigia ed in una seconda versione con scocca blu.

Con la nuova offerta Amazon è, quindi, possibile acquistare il Realme Pad Mini ad un prezzo scontato di 139 euro per la versione con 3 GB di RAM e 32 GB di storage e ad un prezzo di 169,99 euro per la variante con 4 GB di RAM e 64 GB di storage. Entrambe le versioni, inoltre, sono acquistabili anche in 5 rate mensili senza interessi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.