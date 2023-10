realme Pad mini, il tablet CHE VOGLIONO TUTTI oggi costa pochissimo

Il tablet Android economico realme Pad mini è tornato in vendita su Amazon a un prezzo davvero molto conveniente. Quest’oggi, infatti, ti bastano appena 189€ per mettere le mani su un device che ha tutte le carte in regola per soddisfare le tue esigenze quotidiane.

Il tablet del colosso cinese punta evidentemente sul piano economico, ma senza scendere a compromessi per quanto riguarda la qualità dei materiali scelti e la scheda tecnica integrata.

Il popolarissimo tablet Android economico realme Pad mini costa una sciocchezza su Amazon

Realme Pad mini, infatti, è realizzato con una scocca unibody in alluminio – proprio come i tablet Android di fascia alta – e monta un bel pannello da 8.7 pollici ad altissima risoluzione. Il processore octa core bilancia sapientemente velocità di avvio delle app e gestione dei consumi, merito anche della batteria da 6400 mAh che ti accompagna per molte ore al giorno.

Piccolo, leggero, compatto e con un design da primo della classe, puoi utilizzare il tablet a marchio realme per navigare in rete, chattare sui social, ascoltare la musica, guardare video ad alta risoluzione, leggere, studiare e non solo.

Prendi al volo questa occasione e preparati a un’esperienza di utilizzo davvero appagante con il tablet economico di realme, quest’oggi in vendita su Amazon ad appena 189€; fai in fretta cosicché tu possa riceverlo direttamente a casa in 24 ore e senza costi di spedizione con i servizi Prime di Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.