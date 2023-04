Realme Pad mini crolla del 22% su Amazon: il tablet low-cost a 139€

La giornata si apre con il piede giusto: il re dei tablet Android low-cost Realme Pad mini è in super offerta su Amazon al prezzo più conveniente degli ultimi mesi. Infatti, grazie a uno sconto del 22%, quest’oggi il device a marchio Realme crolla ad appena 139€.

Leggero, sottile, realizzato con un telaio in alluminio e con un rapporto qualità/prezzo invidiabile, il tablet del colosso cinese è pronto a soddisfare le tue personali esigenze senza mai farti pentire del piccolo investimento fatto.

Realme Pad mini costa davvero una sciocchezza su Amazon, appena 139€

Nonostante costi effettivamente poco, Realme Pad mini monta un bel display da 8.7 pollici ad alta risoluzione con una fotocamera frontale ideale per le videochiamate oppure per i selfie da condividere sui social. Sotto il cofano un processore octa core Unisoc ti assicura lo giusto sprint nell’avviare le app di cui hai bisogno e una buona gestione dei consumi, merito anche della batteria da 6400 mAh con supporto alla ricarica rapida da 18W.

Ti bastano appena 139€ per acquistare un tablet sicuramente economico ma ugualmente in grado di soddisfare le tue esigenze di utilizzo quotidiane. Realme Pad mini, infatti, è ideale per navigare in rete, chattare con gli amici sui social, guardare video online, ascoltare la musica e molto altro ancora. Acquistalo adesso per riceverlo direttamente a casa in appena 1 giorno e senza costi di spedizione extra (solo per i clienti Amazon Prime).

