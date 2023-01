Realme Pad, l'EPICO tablet con display 2K sprofonda su Amazon (-23%)

Sono sempre più numerosi i tablet di fascia economica che possono tranquillamente rimpiazzare un notebook di fascia entry level, come ad esempio l’ottimo Realme Pad in offerta su Amazon a un prezzo davvero conveniente. Infatti, ad appena 199€ con uno sconto del 23%, questa di oggi è la tua occasione d’oro per mettere le mani su un device apprezzato da tantissimi utenti per via del suo ottimo rapporto qualità/prezzo.

Realizzato con un bellissimo telaio unibody in alluminio che gli conferisce un look & feel premium, il tablet a marchio Realme monta anche un bellissimo display 2K ad altissima risoluzione con cui guardare video, film e serie TV senza alcun compromesso.

Non perdere l’offerta di Amazon sul Realme Pad: costa appena 199€

Inoltre, Realme Pad monta anche una scheda tecnica di tutto rispetto che vede la presenza di un potente processore octa core, una mega batteria da 7100 mAh con supporto alla ricarica rapida, un set di speaker stereo ad alte prestazioni e uno spessore di appena 6.9 mm che ne migliora l’ergonomia e ne facilita il trasporto anche in uno zainetto.

A questo prezzo sarebbe davvero un peccato farsi scappare dalle mani l’ottimo Realme Pad, a maggior ragione quando non teme il confronto con i tablet delle marche più blasonate. Acquistalo subito per pagarlo appena 199€ e riceverlo direttamente a casa in appena 1 giorno e senza costi di spedizione extra.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.