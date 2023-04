Realme Pad, in NUMERO 1 del tablet economici CROLLA su Amazon (-28%)

Il weekend prende il via con una stupenda offerta di Amazon che ha come protagonista il Realme Pad, uno tra i migliori tablet Android di fascia economica. Infatti, con uno sconto del 28%, il tablet del colosso cinese crolla dopo tanto tempo ad appena 209€ con tanto di consegna rapida e senza costi di spedizione.

Realizzato con un telaio in alluminio che gli dona un look & feel premium, il tablet di Realme ruota attorno a una scheda tecnica di tutto rispetto.

C’è una super offerta di Amazon per acquistare il tablet Realme Pad

Frontalmente un bellissimo pannello da 10.4 pollici a risoluzione 2K è perfetto per guardare qualsiasi contenuto multimediale ad altissima risoluzione, mentre il sistema di quad speaker con tecnologia Dolby ti avvolge con un sound potente e cristallino.

Il tutto è alimentato da un processore octa core di MediaTek con 6 GB di RAM per avviare in un istante tutte le app di cui hai bisogno, mentre la batteria da 7100 mAh è pronta ad accompagnarti lungo un giorno intero di utilizzo anche grazie alla tecnologia di ricarica rapida.

Sottile, potente e veloce, Realme Pad è l’offerta Amazon da non farsi assolutamente scappare; inoltre, il device ti arriva direttamente a casa in appena 1 giorno e senza costi di spedizione (solo per i clienti Amazon Prime).

