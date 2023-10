realme Pad, il tablet CHE TUTTI VOGLIONO costa il 40% in meno su Amazon

Realme Pad è senza ombra di dubbio uno tra i più amati e popolari tablet Android di fascia economica: quest’oggi è finalmente pronto per essere tuo in quanto in vendita su Amazon a un prezzo imbattibile. Complice uno sconto scioccante del 40%, il tablet del colosso cinese ti arriva direttamente a casa con una spesa minima di appena 173€ – stiamo parlando di un risparmio immediato di ben 116€.

Il tablet è pronto fin da subito a soddisfare i tuoi bisogni sotto tutti i punti di vista: è realizzato con materiali di alto livello con un telaio unibody in alluminio (proprio come i tablet di fascia alta-premium), monta una scheda tecnica molto potente e un display ad altissima risoluzione.

realme Pad è in super offerta su Amazon a un prezzo davvero molto conveniente

Infatti, realme Pad vanta un display da 10.4 pollici a risoluzione 2K per guardare contenuti video ad altissimi dettagli e trova posto anche un impianto audio con tecnologia Dolby Atmos per un sound potente e avvolgente. Come se non bastasse, il potente processore octa core è affiancato da una mega batteria da 7100 mAh che ti accompagna senza fatica per tutto il giorno.

Come hai avuto modo di vedere, nonostante il prezzo economico, il tablet a marchio realme ha tutte le carte in regola per soddisfare le tue necessità; mettilo subito nel carrello di Amazon per riceverlo a casa già nella giornata di domani senza costi di spedizione con i servizi Prime di Amazon.

