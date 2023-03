Realme Pad: il tablet che non ti aspettavi di trovare in offerta

Il Realme Pad è un tablet dal design elegante e sottile, che offre prestazioni solide e funzionalità avanzate. Attualmente, questo dispositivo è scontato del 24% su Amazon, il che lo rende un’ottima opzione per chiunque cerchi un prodotto di alta qualità a un prezzo accessibile di soli 219,99 euro. Inoltre, ricorda che puoi pagarlo in comode rate a tasso zero, grazie al servizio di finanziamento Cofidis presente su Amazon.

Realme Pad: a questo prezzo è difficile trovare di meglio

Il Realme Pad è dotato di una capacità di memoria interna di 128 GB, con la possibilità di espanderla fino a 1 TB tramite una scheda microSD. Il display da 10.4 pollici ha una risoluzione massima di 2000 x 1200 pixel, che consente di godere di immagini nitide e dettagliate. Il sistema operativo è Android 11, che offre un’esperienza utente fluida e intuitiva.

La memoria RAM del Realme Pad è di 6 GB, che consente al tablet di gestire facilmente più attività contemporaneamente senza rallentamenti. Il processore è l’MTK Helio G80, che offre prestazioni solide anche in caso di utilizzo intenso del tablet. La batteria da 7100 mAh offre un’autonomia di circa 12 ore e supporta la tecnologia Quick Charge 18W per una ricarica rapida.

Il Realme Pad dispone di un sistema audio avanzato con quattro altoparlanti Dolby, che forniscono un’esperienza di ascolto immersiva e di alta qualità. Il tablet è disponibile in colore grigio e ha un design ultra sottile da 6,9 mm, che lo rende facile da trasportare e da utilizzare in ogni situazione.

Il Realme Pad è adatto ad un pubblico adulto e studenti che cercano un tablet di alta qualità per lavoro, studio o intrattenimento. Grazie alla sua elevata capacità di memoria, alle prestazioni solide e al display di alta qualità, il Realme Pad è un’ottima scelta per chi cerca un tablet versatile e funzionale.

In sintesi, se stai cercando un tablet di alta qualità a un prezzo accessibile, il Realme Pad potrebbe essere la scelta giusta per te. Approfitta del 24% di sconto attualmente disponibile su Amazon per acquistarlo ad un prezzo vantaggioso di soli 219,99 euro e godere di tutte le sue funzionalità avanzate.

