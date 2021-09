In queste ore è stato svelato ufficialmente il design del nuovo Realme Pad. Sappiamo che questo sarà il primo tablet del brand. Sarà annunciato il 9 settembre in India e verrà presentato nei mercati internazionali nei giorni a venire.

Realme Pad: sarà sottile, leggero e premium

La pagina di destinazione del tablet è stata pubblicata sul sito del rivenditore Flipkart la scorsa settimana. L'elenco ha rivelato che sarà un prodotto super sottile e ultra-leggero. Non di meno, tale sito ora mostra anche il design anteriore e posteriore del tablet.

Come si può vedere nell'immagine sopra, il sub brand di OPPO ha confermato che il Realme Pad sfoggerà un display da 10,4 pollici capace di garantire una risoluzione di 2000 x 1200 pixel. Con spesse cornici intorno allo schermo, il tablet promette un rapporto schermo-corpo dell'82,5%. I rapporti precedenti hanno affermato che il tablet avrà un display AMOLED, ma il sito di Flipkart non menziona questo particolare.

Il design posteriore del tablet rivela che il prodotto sarà dotato di una singola fotocamera. Sarà un gadget ultrasottile che misura solo 6,9 mm di spessore. Rapporti passati hanno rivelato che oltre alla colorazione Gold, il tablet arriverà anche in Grey.

Il Realme Pad avrà uno schermo da 10,4 pollici e sarà alimentato dal chipset Helio G80. Offrirà 4 GB di RAM LPDDR4x e 64 GB di spazio di archiviazione eMMC 5.1. Sarà supportato da una batteria da 7.100 mAh.

Per la fotografia, sarà dotato di una snapper selfie da 8 megapixel con messa a fuoco fissa e lente posteriore da 8 megapixel con autofocus. Offrirà altre funzionalità premium come altoparlanti stereo, DTS HD, supporto all'Hi Res-Audio, Wi-Fi e LTE. Il produttore cinese dovrebbe annunciare più varianti del Realme Pad. Restate connessi con noi per saperne di più nei giorni a venire.

OPPO

Tablet