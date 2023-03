Realme Pad: display 2K, mega batteria e design PREMIUM a prezzo HOT

Non dar peso a chi ti consiglia di spendere svariate centinaia di euro per l’acquisto di un tablet, non quando l’ottimo Realme Pad è in offerta su Amazon a un prezzo davvero sensazionale. Con uno sconto del 24% con un risparmio immediato considerevole, infatti, quest’oggi ti bastano appena 219€ per ricevere a casa un device che amerai fin dal primo secondo.

Nonostante il prezzo molto conveniente, il tablet di Realme non ha nulla da invidiare a device che costano anche il doppio: è realizzato con un telaio in alluminio leggero e resistente, ha un design mozzafiato e una scheda tecnica di tutto rispetto.

Acquista ora Realme Pad e risparmia subito il 24% su Amazon: affare d’oro

Realme Pad monta un bellissimo pannello da 10.4 pollici ad altissima risoluzione 2K ideale per guardare video senza perdita di qualità, monta una batteria da ben 7100 mAh con un’autonomia di un giorno intero, e sotto il cofano trova posto un processore octa core con tanta RAM a disposizione per avviare in un istante tutte le app di cui hai bisogno.

Sottilissimo e ideale per svolgere qualsiasi task senza compromessi, Realme Pad è anche uno tra i pochissimi tablet in questa fascia di prezzo a montare un sistema audio quadruplo con tecnologia Dolby per un sound epico e avvolgente.

A queste condizioni non hai altra scelta che acquistare subito il tablet di Realme in offerta su Amazon; ricorda, inoltre, che con l’account Prime puoi ricevere il tablet direttamente a casa tua in appena 1 giorno e senza costi di spedizione extra.

