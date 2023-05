realme Pad costa una SCIOCCHEZZA su Amazon: sconto HOT del weekend

Il weekend si apre con una stravolgente offerta Amazon sull’ottimo tablet Android economico realme Pad, etichettato da molti come uno tra i migliori device per via del suo impareggiabile rapporto qualità/prezzo. Con un prezzo di vendita di appena 199€, merito di uno sconto immediato del 23%, hai a portata di mano un dispositivo smart in grado di assicurarti una buona esperienza di utilizzo a 360°.

Sottile, leggero e con un look & feel premium grazie al suo telaio in alluminio, realme Pad ruota attorno a un semplice concetto: darti la possibilità di portare a termine i task quotidiani (navigare in rete, guardare video ad alta risoluzione, ascoltare la musica, chattare sui social, eccetera) senza compromessi.

Appena 199€ su Amazon per il tablet Android realme Pad: affare d’oro

Alimentato da una buona batteria da 7100 mAh con un’autonomia lunga un giorno, realme Pad monta un validissimo pannello 2K da 10.4 pollici con una eccellente calibrazione dei colori. Sotto il cofano un processore octa core MediaTek ti garantisce rapidità nell’avvio di tutte le app, mentre un set di speaker audio con tecnologia Dolby ti sorprende con un sound potente e avvolgente.

Impossibile resistere a questa offerta di Amazon che ha come protagonista il tablet Android a marchio realme, a maggior ragione quando è anche inclusa la consegna rapida in appena 1 giorno e senza costi di spedizione extra con i servizi Prime di Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.