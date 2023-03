Realme Pad: a PREZZO SCONTATO su Amazon è il TABLET GIUSTO (-70€)

Il settore dei tablet Android economici può contare su un modello di riferimento: il Realme Pad. Il tablet di casa Realme presenta ottime specifiche ed un prezzo molto interessante. Il dispositivo, infatti, è protagonista di una nuova offerta Amazon che consente l’acquisto al prezzo scontato di 219 euro invece di 289 euro.

L’offerta riguarda la versione Wi-Fi del tablet, dotata di 6 GB di memoria RAM e 128 GB di storage oltre che del processore MediaTek Helio G80 e di un display da 10,4 pollici con risoluzione di 2000 x 1200 pixel. Per accedere all’offerta è disponibile il link qui di sotto.

Realme Pad: ora ad un ottimo prezzo con la nuova offerta di Amazon

La scheda tecnica del Realme Pad è completa garantendo il massimo delle prestazioni in questa fascia di prezzo. Il dispositivo di Realme ha tutte le carte in regola per essere il modello da prendere se si vuole spendere poco.

Il tablet con Android 11 presenta il processore MediaTek Helio G80 che viene supportato da 6 GB di memoria RAM, 128 GB di storage e da una batteria da 7.100 mAh che garantisce un’autonomia nettamente superiore rispetto ai diretti concorrenti.

C’è poi un display da 10,4 pollici con risoluzione di 2000 x 1200 pixel. Il tablet è dotato di un sistema Quad Speaker pensato per garantire un’ottima resa audio. La scocca è in allumino, con uno spessore di appena 6,9 mm.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare il Realme Pad al prezzo scontato di 219 euro invece di 289 euro. Lo sconto è di 70 euro e fa la differenza, permettendo l’acquisto di un dispositivo completo ad un prezzo decisamente accessibile. Per accedere allo sconto, valido per un periodo limitato, è disponibile il link qui di sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.