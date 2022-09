Realme Pad 4G a 169€: il tablet PERFETTO per scuola e lavoro (-110€)

Il tablet potente e versatile che cercavi, a prezzo super concorrenziale, l’hai trovato. Si tratta di Realme Pad 4G e adesso lo prendi a 169€ circa appena, grazie alle eccellenti promozioni eBay del momento. Come puoi intuire dal nome, si tratta della versione con slot che ti permette di inserire una SIM e navigare su Internet anche in mobilità.

Per avere la versione con 4GB di RAM e 64GB di storage a 169€ circa appena, devi metterlo nel carrello e – prima di completare l’ordine – applicare il codice “SETT22”. Le spedizioni sono assolutamente gratuite, ma la disponibilità è limitata.

Realme Pad 4G a prezzo spettacolare su eBay

Un impressionante display da oltre 10″ con risoluzione 2K e ben 4 speaker audio per avere il massimo dell’esperienza multimediale. Non importa cosa deciderai di fare con questo gioiellino, sarà sempre un piacere.

Il potente processore MediaTek Helio G80 ti permettere di completare qualsiasi operazione senza rallentamenti. Guardare video, giocare, modificare fogli di lavoro e non solo: nessun intoppo. Compatto, sottile e leggero è anche equipaggiato con una super batteria, che ti permetterà di usarlo al meglio in mobilità.

Il modello in gran sconto su eBay è quello più completo, ovvero dotato del supporto alla possibilità di inserire una SIM e navigare in 4G (LTE) anche in assenza di una connessione WiFi.

Un tablet eccezionale, che – a questo prezzo – è imperdibile. Non perdere l’occasione di portare a casa Realme Pad 4G a 169€ circa appena da eBay. Mettilo nel carrello e – prima di completare l’ordine – applica il codice “SETT22”. Lo prendi con spedizioni assolutamente gratuite, garantite in una manciata di giorni. Disponibilità in promozione limitata.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.