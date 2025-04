Realme Note 50 a 78,99€ è MOZZAFIATO: display 90Hz, 128GB e 5000 mAh

L’offerta Amazon del giorno è sicuramente questa! Realme Note 50, nella versione con 4GB di memoria RAM espandibili fino a 8GB, 128GB di spazio di archiviazione e un’ottima scheda tecnica generale, adesso puoi portarlo a casa a 78,99€ circa soltanto, con spedizioni veloci e senza il minimo costo aggiuntivo se sei iscritto ai servizi Prime. Completa molto velocemente il tuo ordine per approfittarne: la disponibilità residua è praticamente già agli sgoccioli!

Un device molto bello ed elegante sotto il punto di vista estetico, che conquista anche per la scheda tecnica. Si tratta del classico dispositivo perfetto per ogni contesto di utilizzo, ideale anche per chi ha esigenze di budget decisamente contenute. Fra i suoi punti di forza principali c’è senza dubbio l’enorme batteria da 5000 mAh, che permette di coprire ben più della singola giornata di utilizzo.

Oltre a questo, c’è anche un ampio display super fluido grazie a un refresh rate da ben 90Hz. Come anticipato, a sostenere il lavoro del processore ci sono 4GB di RAM fisica, che possono essere espansi virtualmente fino ad arrivare a 8GB totali: l’ideale quando ti servono maggiori prestazioni!

Da non trascurare poi la presenza di 128GB di spazio di archiviazione, perfetti per conservare tutte le fotografie che scatterai con il comparto fotografico a triplo sensore integrato in questo smartphone.

Insomma, poche decine di euro per portare a casa un’eccellente soluzione come Realme Note 50 da Amazon. Completa subito l’ordine per approfittarne, se le scorte non sono già finite. Spedizioni rapide e gratuite per tutti gli abbonati ai servizi Prime.