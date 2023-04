realme Narzo 50i Prime: prezzo REGALO nel weekend per il budget phone

A un prezzo di appena 79€ su Amazon con tanto di consegna rapida e completamente gratuita, realme Narzo 50i Prime rappresenta lo smartphone Android più allettante di questi ultimi giorni. Con uno sconto immediato del 10% hai a portata di mano uno smartphone ideale per un utilizzo quotidiano fatto di telefonate, navigazione sul web, chat con gli amici, visione di video ad alta risoluzione e molto altro.

Nonostante il prezzo molto economico e conveniente, realme Narzo 50i Prime è stato realizzato prendendo in considerazione le necessità dei giovani: il risultato è un telefono con un bel design, ultra sottile (è spesso appena 8.5 mm) e con una scheda tecnica di tutto rispetto.

realme Narzo 50i Prime costa appena 79€ su Amazon: affare d’oro incredibile

Lo smartphone Android monta un pannello da 6.5 pollici ad alta risoluzione con una fotocamera centrale per selfie di qualità, mentre sotto il cofano il processore octa core è affiancato da una batteria da 5000 mAh per tante ore di utilizzo senza mai temere di restare senza carica.

Sul retro, invece, la IA (Intelligenza Artificiale) potenzia gli scatti e i video registrati con la fotocamera principale da 8 MP per una buona esperienza fotografica.

A questo prezzo lo smartphone di realme è quasi un best buy: appena 79€ per un telefono bello, giovanile, ultra sottile e ideale per un utilizzo quotidiano senza rinunce. Inoltre, se lo metti adesso nel carrello, il device ti arriva direttamente a casa in appena 1 giorno e senza costi di spedizione extra (solo per i clienti Amazon Prime).

