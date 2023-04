realme Narzo 50i Prime: il MIGLIOR smartphone sotto i 100€ è in offerta su Amazon

Il realme Narzo 50i Prime è uno smartphone con una batteria da 5.000 mAh che permette un utilizzo non-stop durante la giornata, un design ultra slim da 8,5mm che lo rende uno degli smartphone più sottili nella sua categoria ed estremamente leggero con soli 182 grammi di peso.

Oggi il realme Narzo 50i Prime nella configurazione 4+64GB e con la bellissima e distintiva colorazione verde menta è il protagonista di un’interessante offerta di Amazon: può essere vostro a 99,99€, con uno sconto del 17% sul suo normale prezzo di listino.

Non fatevi ingannare dal suo price tag. Il Narzo 50i Prime è equipaggiato con un potente processore Unisoc T612 con una struttura Octa-core con Cortex A75 che porta un’incredibile potenza e stabilità allo smartphone. È un’ottima scelta per la multimedialità, grazie al suo spazioso display da 6.5 pollici e risoluzione FULL HD+ in grado di restituire immagini nitide e dettagliate, perfetto per guardare le vostre serie TV preferite su Netflix o un bel video su YouTube.

Non manca nemmeno la tecnologia di lettura e scrittura dati UFS 2.2 High Speed Flash Storage che migliora di tre volte la velocità di lettura e scrittura dei dati rispetto alla generazione precedente. Buono anche il comparto fotografico: troviamo una fotocamera da 8MP supportata da intelligenza artificiale che permette di catturare anche il più piccolo dettaglio e immortalare ogni momento importante. Se state cercando uno smartphone entry-level con tutte le carte in regola, ti consigliamo di non farti scappare questa offerta e acquistare il realme Narzo 50i Prime ad un ottimo prezzo.

