Realme Narzo 50i Prime: appena 79€ su Amazon per l'ottimo budget phone

Quest’oggi è quasi impossibile resistere all’offerta Amazon sul Realme Narzo 50i Prime, uno smartphone Android super economico ma con carattere che oggi costa ancora meno del solito. Infatti, con un prezzo di vendita in sconto di appena 79€, hai finalmente l’occasione di stringere tra le mani un device capace di soddisfare le tue necessità quotidiane e senza spendere un capitale.

Sottile, leggero, con un buon design e soprattutto con un invidiabile rapporto qualità/prezzo, il device del colosso cinese è ideale per i task quotidiani come telefonare, navigare in rete, ascoltare la musica, guardare video ad alta risoluzione, chattare sui social e molto altro ancora.

Ci vogliono appena 79€ su Amazon per acquistare Narzo 50i Prime di Realme

Realme Narzo 50i Prime monta un buon display da 6.5 pollici ad alta risoluzione accompagnato da una fotocamera frontale per selfie molto soddisfacenti, mentre sotto il cofano un processore octa core perfettamente bilanciato ti assicura rapidità nell’avvio delle app e buona gestione dei consumi.

A tal proposito, lo smartphone di Realme monta una mega batteria da 5000 mAh con un giorno intero di autonomia mentre sul retro un modulo fotografico singolo da 8 MP sfrutta la IA (Intelligenza Artificiale) per assicurarti scatti di buona qualità e video ad alta risoluzione.

Questa di oggi è la migliore occasione che ti possa capitare per acquistare uno smartphone molto buono a un prezzo davvero conveniente. Metti subito nel carrello il device di Realme ora che costa appena 79€ con tanto di consegna rapida a casa in 1 giorno e senza costi di spedizione extra con i servizi Prime di Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.