realme Narzo 50i cala ancora di prezzo su Amazon (83€)

Lo smartphone realme Narzo 50i Prime è uno dei migliori muletti oggi in circolazione. Il motivo? Per la sua autonomia extralarge, il design che non ha nulla da invidiare ad altri telefoni più costosi e il processore octa-core con Cortex A75 tra i più potenti nel segmento dei base di gamma.

In questi minuti il realme Narzo 50i Prime è ancora sceso di prezzo grazie all’ultima offerta di Amazon: solo per oggi puoi acquistare il muletto di realme a 83 euro, a fronte di un prezzo di vendita consigliato al pubblico pari a quasi 88 euro.

Oggi bastano 83 euro per il muletto di realme (Narzo 50i Prime)

È un telefono che consigliamo a chi si trova a corto di idee come regalo ai propri genitori, ma anche per chi è alla ricerca di un secondo telefono con una bella autonomia e un design fresco, giovanile. A questo proposito, sottolineiamo come il modello protagonista dell’offerta di Amazon è quello in colorazione Mint Green, tra le più belle e iconiche che si possa chiedere per uno smartphone base di gamma.

La sua natura da muletto viene esaltata inoltre dalla presenza di uno slot per 3 schede, dove puoi inserire una o due SIM e una scheda microSD per aumentare lo spazio di archiviazione fino a 1TB. Ottima anche la batteria da 5.000 mAh, grazie alla quale non dovrai mai metterti alla ricerca di una presa di corrente.

Approfitta dell’ultima offerta di Amazon sul realme Narzo 50i Prime al minimo storico di 83 euro. Con la consegna gratuita ultrarapida di Amazon puoi ricevere il telefono già domani a casa tua.

