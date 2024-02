Realme Narzo 50 in offerta: grandissime prestazioni ad un prezzo bomba

Il realme Narzo 50 da 4+128GB offre un incredibile mix di prestazioni di gioco ottimizzate, una straordinaria esperienza visiva e una durata della batteria senza pari. Attualmente in offerta con uno sconto del 9%, questo smartphone vanta un processore ottimizzato per il gaming Helio G96, che offre una potente architettura octa-core con una clock speed fino a 2.05 GHz, garantendo un aumento del 42% delle prestazioni rispetto alla generazione precedente.

Una delle caratteristiche più sorprendenti di questo dispositivo è la sua frequenza di aggiornamento adattiva da 120Hz. Questa funzione permette allo schermo di aggiornarsi fino a 120 volte al secondo, il doppio rispetto alla frequenza standard da 60Hz, assicurando un’esperienza visiva estremamente fluida e priva di sfocature durante giochi, riproduzioni e scrolling.

Il realme Narzo 50 vanta anche un ampio schermo FHD+ da 6,6 pollici con una risoluzione nitida che offre un campo visivo più ampio e una chiarezza sorprendente per un’immersione totale nelle tue attività preferite. Con uno screen-to-body ratio del 90,8%, puoi goderti un’esperienza visiva coinvolgente come mai prima d’ora.

Inoltre, la batteria ad alte prestazioni da 5.000mAh ti permette di utilizzare il tuo smartphone per un intero giorno senza problemi, mentre la ricarica rapida da 33W ti consente di ricaricare completamente il dispositivo in soli 70 minuti, garantendo un ritorno veloce alle tue attività preferite.

Il realme Narzo 50 4+128GB Smartphone è l’opzione ideale per chi cerca un dispositivo versatile e performante, perfetto per il gaming, la riproduzione multimediale e molto altro ancora. Approfitta dell’offerta attuale per ottenere questo smartphone a un prezzo imbattibile di 129,99€.

