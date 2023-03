Realme Narzo 50 5G: solo 159€ con le Offerte di Primavera di Amazon, è un BEST BUY

Se siete alla ricerca di uno smartphone economico ma completo, in grado di garantire ottime prestazioni in tutti i contesti di utilizzo, con le Offerte di Primavera di Amazon potete puntare sull’ottimo Realme Narzo 50 5G. Lo smartphone in questione è acquistabile al prezzo scontato di 159 euro.

Il modello di casa Realme è dotato dell’ottimo processore MediaTek Dimensity 810, che garantisce il supporto 5G, di un display Full HD e di una batteria da 5.000 mAh con supporto alla ricarica rapida da 33 W, tutti elementi quasi impossibili da trovare in questa fascia di prezzo.

Per accedere all’offerta è possibile fare riferimento alla pagina Amazon del Realme Narzo 50 5G che trovate linkata qui di seguito:

Realme Narzo 50 5G: a questo prezzo è da prendere subito su Amazon

Il Realme Narzo 50 5G è dotato di una scheda tecnica davvero completa per la fascia di prezzo. Lo smartphone può contare sul SoC MediaTek Dimensity 810 in grado di garantire ottime prestazioni oltre al supporto al 5G.

Tra le specifiche troviamo 4 GB di memoria RAM, 64 GB di storage e una batteria da 5.000 mAh. C’è anche una doppia fotocamera posteriore, con sensore principale da 48 Megapixel. Il display presenta un pannello IPS LCD da 6,6 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 90 Hz. Da notare la presenza del supporto Dual SIM e di un sensore di impronte digitali laterale.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare il Realme Narzo 50 5G al prezzo scontato di 159 euro. Per accedere alla promozione, valida in occasione delle Offerte di Primavera di Amazon, è possibile fare riferimento al link qui di sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.