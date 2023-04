realme Narzo 50 5G: prezzo RIDICOLO su Amazon per il budget phone

realme Narzo 50 5G è l’offerta Amazon odierna che non puoi assolutamente farti scappare. Infatti, grazie a uno sconto immediato del 35%, lo smartphone super economico del colosso cinese può essere tuo ad appena 129€.

Sottile, leggero, comodo da utilizzare e con un rapporto qualità/prezzo inarrivabile, realme Narzo 50 5G è uno smartphone moderno ideale per telefonare, navigare sui social, ascoltare la musica, guardare video ad alta risoluzione, chattare con gli amici su WhatsApp e molto altro ancora.

Appena 129€ su Amazon per realme Narzo 50 5G: affare d’oro imperdibile

Nonostante il prezzo molto economico, il device monta un bel pannello Full HD+ ultra smooth a 90 Hz – una caratteristica per nulla scontata su un device di questa fascia – e un buon processore octa core ideale per avviare in un istante le app di cui hai bisogno.

La batteria da 5000 mAh con ricarica rapida da 33W è perfetta per coprire una giornata intera di utilizzo senza fatica, mentre il modem 5G ti permette di navigare a velocità super e guardare video ad alta risoluzione senza problemi di buffering. Dotato di supporto al dual SIM e ad Android 12, sul retro trova posto un modulo fotografico multiplo con un sensore principale da 48 MP per scatti e video ad alta qualità.

Con un prezzo di vendita di appena 129€ grazie allo sconto del 35%, questo smartphone di realme è la tua occasione perfetta per ricevere a casa un device ideale per un utilizzo standard senza compromessi; inoltre, se sei cliente Amazon Prime, lo ricevi direttamente a casa già domani e senza costi di spedizione extra.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.