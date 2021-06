Realme Narzo 30A, 6000 mAh di batteria, 111,99€ in sconto folle su Amazon. Basterebbe questo per far precipitare – chiunque un minimo si intenda di smartphone – a spuntare il coupon sconto e accaparrarsi questo gioiellino prima che le scorte finiscano.

Perchè? Beh, ho nominato Realme (ottimo brand), ti ho sottolineato che il device ha 6000 mAh di batteria (anche 3 giorni d'uso senza ricaricare lo smartphone) e ti ho accennato il prezzo. Questo è un affare, uno di quello che Amazon tira fuori all'improvviso e spiazza tutti.

Realme Narzo 30A: batteria enorme, sconto gigante su Amazon

Bellissimo esteticamente, su questo non ci sono dubbi. Lo so però che la bellezza è nulla, senza la sostanza. Ecco perché appena ho visto lui, proprio lui, in sconto ho deciso che fosse necessario assolutamente fartelo sapere.

Oltre a una batteria enorme, potrai contare anche sul potente processore Mediatek Helio G85, supportato da 4GB di RAM e 64GB di storage interno, ma non solo: c'è anch enorme display da 6,5″ e una fotocamera tripla sul posteriore.

Lo so, stai pensando che un batteria enorme è bella perché dura tanto, ma poi serve parecchio per ricaricare 6000 mAh. E invece no: questo gioiellino integra anche la ricarica rapida!

Insomma, a Realme Narzo 30A manca niente, adesso è anche disponibile a un prezzo imbarazzante, per quanto è basso. Il momento di fare il tuo affare su Amazon è adesso: spunta il coupon in pagina, metti il prodotto nel carrello e completa l'ordine prima degli altri. Le spedizioni sono rapide e gratis, garantite dai servizi Prime!

