Dopo il lancio dei Realme Narzo 30A e Narzo 30 Pro, oggi l'azienda cinese ufficializza il terzo membro della famiglia, il Realme Narzo 30: ecco tutte le specifiche del nuovo smartphone.

Realme Narzo 30: dettagli

Partiamo subito dalle specifiche del display del nuovo Realme Narzo 30: misura 6,5 ​​pollici, ha una risoluzione FullHD +, una frequenza di aggiornamento di 90 Hz e occupa il 90,5% del pannello frontale. Con a bordo il chipset Helio G95 a otto core, associato a 6 GB di RAM LPDDR4x e 128/256 GB di memoria di archiviazione, questo smartphone ha le carte in regola per entrare nelle grazie di molti utenti.



Lo smartphone è dotato di uno scanner per le impronte montato lateralmente, una batteria da 5000 mAh con ricarica rapida da 30 watt e lavora con il sistema operativo Android 11 con interfaccia utente Realme UI 2.0. La fotocamera anteriore è un sensore Sony IMX471 da 16 megapixel, mentre il comparto posteriore è formato da tre obiettivi: uno principale da 48 megapixel (f / 1.8), una macro da 2 megapixel e un'ultimo per i ritratti da 2 megapixel.

Realme Narzo 30 presenta, inoltre, un modulo NFC, una porta USB Type-C, il supporto per Dual 4G VoLTE; Wi-Fi 802.11ac (2.4 GHz + 5 GHz), Bluetooth 5, GPS + GLONASS.

Per quanto riguarda il prezzo di questo medio di gamma, si parte da $ 169 dollari (al cambio, circa 139 euro ); il telefono sarà disponibile dapprima per l'acquisto in Malesia e, dopo con molta probabilità, in altri mercati.

Vale la pena ricordare che il Realme Narzo 30A presentato a fine febbraio presenta uno schermo LCD IPS da 6,6 pollici e trae energia dal processore Helio G85 associati a 3 GB / 4 GB di RAM e da 32 o 64 GB di spazio di archiviazione.

