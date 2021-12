Realme inaugurerà ufficialmente il suo primo pop-up store in Italia

Realme inaugurerà il suo primo pop-up store in Italia, confermando la centralità del nostro Paese nelle strategie di crescita dell’azienda. A Milano, dal 16 al 19 dicembre presso il CityLife Shopping District, sarà possibile toccare con mano gli ultimi smartphone dell'azienda tra cui Realme GT, GT NEO 2 e GT Master Edition, oltre ad una vasta gamma di prodotti come cuffie e smartwatch.

Tutto pronto per il “Realme Xmas Party”

Nei quattro giorni indicati si potranno acquistare gli smartphone Realme a prezzi davvero convenienti, per un Natale all’insegna della tecnologia. Sarà inoltre possibile incontrare dal vivo alcuni fra i TikToker più famosi tra cui Aurora Celli, Dexter, Eleonora Olivieri, Giuseppe Barbuto e Ayoubub. Previsto anche il concorso “gratta e vinci con Realme”: tanti fantastici premi in palio. Riportiamo di seguito le dichiarazioni di Franco Chen, Country Manager di Realme per l’Italia:

“In occasione delle festività natalizie vogliamo continuare a celebrare l’arrivo di Realme GT NEO 2 sul mercato italiano con il nostro primo pop-up store in Italia, nato per dare la possibilità a tutti coloro che apprezzano e sono incuriositi da Realme di venire a conoscerci più da vicino e vedere dal vivo i nostri fantastici prodotti. Questa è una delle prime iniziative dedicate alla nostra community, che vogliamo far crescere di pari passo con la nostra presenza in Italia”.

Con questa iniziativa, Realme conferma ancora una volta l’importanza dell’Italia all’interno dei suoi piani commerciali in Europa e nel Mondo.