Realme: il prossimo flagship sarà un CAMERAPHONE potentissimo

La prossima ammiraglia del sub brand di OPPO, il Realme GT di nuova generazione, arriverà presto e sarà dotata di processore Snapdragon 8 Gen 3. Non di meno, sarà un cameraphone di alto profilo con lente ausiliaria dotata di zoom periscopico.

Stando a quanto riportato online, Realme si sta preparando per svelare la nuova serie di device premium in Cina; ci sarà un flagship killer Realme GT Neo 6 e arriverà dapprima in Cina e, nel resto del mondo, in agosto. Unitamente a ciò, il tipster Digital Chat Station ha affermato che il marchio starebbe lavorando ad un telefono di punta con Snapdragon 8 Gen 3 che verrà commercializzato verso dicembre, dopo lo Snapdragon Summit Tech.

Realme: cosa sappiamo del nuovo device di punta?

Come detto, l’ammiraglia di Realme avrà il chipset Snapdragon 8 Gen 3 sotto la scocca e il resto delle specifiche sarà impressionante. Non di meno, il gadget presenterà una fotocamera con zoom periscopica al seguito. Tutti gli altri dettagli sono al momento avvolti nel mistero.

Secondo le previsioni, il flagship Realme farà parte della serie GT e arriverà pochi dopo il debutto del midrange premium GT Neo 6. Come scritto sopra, Qualcomm annuncerà il processore di punta nel mese di ottobre o novembre e, di lì a poco, i brand Android come Xiaomi, Vivo, OnePlus e non solo annunceranno le loro soluzioni premium per il mercato internazionale.

Intanto, giusto come “remind me”, vi segnaliamo che il Realme GT Neo 6 riceverà uno schermo OLED 144Hz da 6,74 pollici con risoluzione di 1,5 K, una selfiecam da 16 megapixel e tre sensori con camera principale Sony IMX890 da 50 megapixel avente l’OIS al seguito. Disporrà dello Snapdragon Gen 2 e godrà di 16 GB di RAM LPDDR5x e di un 1 TB di storage UFS 4.0.

