Realme GT6 a 399€ ha tanto senso alle Offerte di Primavera

Il Realme GT6 è un ottimo smartphone dalle caratteristiche premium, in grado di soddisfare anche gli utenti più esigenti. Unendo una linea futuristica a prestazioni interessanti, è un ottimo acquisto a prezzo scontato. Con un risparmio di 200 euro sul prezzo di listino, questo gioiellino ha tanto senso. Acquistalo adesso a soli 399,99 euro, invece di 599,99 euro.

Lo trovi in esclusiva su Amazon, grazie alla Festa delle Offerte di Primavera. Questo prezzo così vantaggioso è destinato ai soli clienti Prime che beneficiano anche di reso e consegna gratuiti. Tra l’altro, hai anche la possibilità di pagare in comode rate a tasso zero selezionando Cofidis come metodo di pagamento prima del check out. Insomma, un vero e proprio affare.

Realme GT6: perché è un ottimo acquisto

Perché il Realme GT6 è un ottimo acquisto? Fondamentalmente perché con soli 399,99 euro ti assicuri un medio gamma che si comporta da top di gamma. In dotazione monta il Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 che, per prestazioni e fluidità, è una vera bomba. Inoltre, grazie ai suoi 8GB di RAM a supporto, tutto è estremamente fluido, anche quando app e giochi richiedono più energia.

Dotato di 256GB di ROM è ideale anche per chi ama tante app e tanti giochi e può scaricarli senza problemi di spazio. La batteria da 5500 mAh con ricarica veloce da 120W è pazzesca sia per velocità di ricarica che per autonomia.

Acquistalo adesso risparmiando 200 euro su Amazon.