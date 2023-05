Realme GT NEO 3: un'occasione da non perdere a questo prezzo

Il Realme GT NEO 3 è un dispositivo di fascia alta che offre prestazioni potenti e un design elegante. In questo momento, lo smartphone è in vendita su Amazon con uno sconto del 33%, rendendolo un’opzione ancora più allettante per chi cerca un device prestante ad un prezzo stracciato di soli 399,99 euro.

Realme GT NEO 3: difficile trovare di meglio a questo prezzo

Il processore Dimensity 8100 5G di MediaTek, con tecnologia di processo a 5nm, è uno dei principali punti di forza del Realme GT NEO 3. La CPU octa-core e la GPU Mali-G610 a sei core consentono di gestire qualsiasi tipo di utilizzo, garantendo prestazioni ultra rapide. Inoltre, la memoria UFS 3.1 e la RAM LPDDR5 da 6.400 MHz consentono di archiviare rapidamente file di grandi dimensioni e lanciare app pesanti in un istante.

La batteria del Realme GT NEO 3 può essere ricaricata in modo rapido grazie al caricabatterie SuperDart 80 W incluso nella confezione. Con questo caricabatterie, è possibile ricaricare il telefono dallo 0 al 50% in soli 12 minuti, il che lo rende un’opzione ideale per chi ha poco tempo a disposizione.

Il processore dedicato al display è un altro elemento di spicco del Realme GT NEO 3. Questo processore consente di ottenere un’esperienza di gioco fluida a ogni singolo fotogramma. Durante la riproduzione dei giochi supportati, il processore di visualizzazione dedicato inserisce fotogrammi intermedi in modo intelligente, incrementando la velocità di frame fino a 120 fps e generando un miglioramento significativo della scorrevolezza e della nitidezza.

Il design del Realme GT NEO 3 è un tributo alla leggenda delle corse, con un motivo a strisce ispirato alla velocità. Il pannello posteriore è in vetro satinato con un ricercato contorno, riducendo i riflessi e minimizzando i segni lasciati dalle dita, donando al telefono una struttura ergonomica e confortevole.

Il Realme GT NEO 3 è dotato di un sensore fotografico Sony IMX766 con OIS, che consente di catturare immagini di alta qualità, anche in condizioni di scarsa illuminazione. La tecnologia pixel binning 4-in-1 consente di catturare il 63,8% in più di luce rispetto al modello precedente, producendo immagini più luminose e dettagliate.

In sintesi, il Realme GT NEO 3 è un dispositivo di fascia alta con prestazioni potenti, un design elegante e un ottimo rapporto qualità-prezzo. Con l’ottimo sconto del 33% attualmente in corso su Amazon, puoi acquistare questo incredibile device al prezzo ridicolo di soli 399,99 euro. Mi raccomando le scorte a disposizione stanno andando letteralmente a ruba.

