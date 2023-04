Realme GT Neo 3, un TOP DI GAMMA al prezzo di un mediogamma (-33%)

Si prospetta una vera domenica di fuoco quest’oggi, merito di questa incredibile offerta di Amazon che ha come protagonista il bellissimo e potentissimo Realme GT Neo 3. Infatti, grazie a uno sbalorditivo sconto del 33%, quest’oggi il device del colosso cinese crolla ad appena 399€ con tanto di consegna rapida e senza costi di spedizione extra (solo per i clienti Amazon Prime).

Apprezzato da milioni di utenti in tutto il mondo per il suo strepitoso rapporto qualità/prezzo, il device è considerato un vero e proprio top di gamma ma al prezzo di un comune smartphone di fascia media.

Il potentissimo Realme GT Neo 3 crolla di prezzo su Amazon: affare d’oro

Infatti, Realme GT Neo 3 monta uno straordinario pannello Super AMOLED ultra smooth a 120 Hz con una eccellente calibrazione dei colori e una risoluzione esagerata, una fotocamera frontale per selfie eccezionali e un potentissimo processore octa core di MediaTek con tanta RAM per assicurarti sempre reattività e velocità mozzafiato nei task di tutti i giorni.

Oltre alla batteria ad alte prestazioni con supporto alla ricarica rapida da 80W – ti bastano appena 12 minuti per raggiungere il 50% di carica -, lo smartphone di Realme sa il fatto suo anche dal punto di vista fotografico. Il device, infatti, è caratteriszzato da un modulo fotografico triplo con un sensore principale da 50 MP con IA (Intelligenza Artificiale) per video e foto sempre eccellenti.

A queste condizioni sarebbe un vero peccato non acquistare subito lo smartphone di Realme, a maggior ragione quando crolla al prezzo di un comune device di fascia media nonostante le sue caratteristiche da top di gamma assoluto. Inoltre, se lo acquisti adesso ti arriva direttamente a casa in appena 1 giorno e senza costi di spedizione extra (solo per i clienti Amazon Prime).

