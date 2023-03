Realme GT Neo 3: miglior prezzo di sempre su Amazon

Tempo di cambiare smartphone? Oggi ti segnaliamo uno smartphone Android dalle caratteristiche decisamente interessanti. È uno smartphone che si distingue dalla concorrenza per diversi assi nella manica e oggi può essere tuo ad un prezzo davvero interessante, vicino al minimo storico. Su Amazon il Realme GT Neo 3 è in offerta a 454 euro. Un prezzo decisamente conveniente, da non farsi assolutamente scappare.

Il Realme GT Neo 3 è uno smartphone dalle caratteristiche avanzate che offre prestazioni elevate. È equipaggiato con il processore Dimensity 8100, il primo in Europa a supportare la connettività 5G, il che lo rende un dispositivo veloce e in grado di gestire diverse attività contemporaneamente. L’offerta di Amazon è particolarmente interessante, poiché permette di acquistare questo smartphone a un prezzo scontato di 454 euro, rispetto al suo prezzo di listino di 576 euro.

Il Realme GT Neo 3 offre la ricarica SuperDart da 80W, che consente di ricaricare rapidamente la batteria del dispositivo. Ha anche un processore dedicato al display, che rappresenta una novità per la casa produttrice, in grado di migliorare la visualizzazione delle immagini. Il design a strisce ispirato alla velocità dona allo smartphone un aspetto moderno e accattivante, mentre la fotocamera Sony IMX766 con stabilizzatore OIS assicura foto di alta qualità anche in condizioni di scarsa luminosità. Il telefono vanta anche un sistema di raffreddamento a vapore in acciaio inox Max, che contribuisce a mantenere il dispositivo a una temperatura adeguata durante l’uso, evitando il surriscaldamento e migliorando le prestazioni.

Se stai cercando un nuovo smarpthone Android performante con delle caratteristiche che lo rendono unico, ti consigliamo vivacemente di non farti assolutamente scappare questa offerta. Metti subito nel carrello il Realme GT Neo 3, grazie all’offerta di oggi lo paghi solamente 454€. Inoltre, con Prime la spedizione rapida è gratuita e se ordini subito lo riceverai entro domenica.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.