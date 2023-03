REALME GT NEO 3 in SUPER OFFERTA da MediaWorld (-200€)

Viaggia veloce il realme GT neo 3, in tutti i sensi. Nell’ambito delle iniziative “Fine serie solo online” e “Solo per oggi solo online”, sul sito ufficiale di MediaWorld lo puoi acquistare a 499,99 euro anziché 699,99 euro, beneficiando di uno sconto del 28% e risparmiando così 200 euro subito. La spedizione è gratuita e puoi scegliere anche il ritiro in negozio, selezionando in fase di acquisto il punto vendita MediaWorld più vicino a casa tua.

realme GT neo 3 in sconto del 28% sul sito di MediaWorld

Per rapporto prestazioni-consumi, il realme GT neo 3 si comporta meglio di tanti altri smartphone che si professano top di gamma. Merito del potente processore Dimensity 8100 a 5nm della ricarica rapida a 150W, che consente di ricaricare la batterie del 50% in appena 5 minuti. L’altra bella notizia è che la ricarica rapida con queste prestazioni diventa quasi superflua, dato che la batteria da 4.500 mAh montata sul GT neo 3 permette di arrivare a sera anche nelle giornate in cui lo si mette sotto stress con un discreto 10-15% di carica residua. Promosso a pieni voti anche il software, con a bordo Android 12 e l’interfaccia Realme UI 3: gli utenti realme beneficiano di tre anni di aggiornamenti di sicurezza e due major release.

L’articolo in promozione sul sito di MediaWorld è il GT neo 3 in configurazione da 12+256GB in colorazione blue, il cui prezzo di vendita consigliato è 699,99 euro.

Se vuoi provare l’esperienza di ricarica rapida più veloce del mondo, senza rinunciare alle prestazioni di un flagship mascherato da mediogamma, realme GT neo 3 in offerta a meno di 500 euro rappresenta l’offerta perfetta. Approfittane ora prima che le scorte si esauriscano.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.