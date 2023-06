realme GT NEO 3, display 120HZ e tripla cam 50MP a prezzo HOT (-33%)

La giornata parte con una super offerta di Amazon in ambito mobile: il bellissimo e potentissimo realme GT NEO 3 è in vendita a un prezzo molto interessante. Complice uno sconto immediato del 33% che ti permette di risparmiare subito ben 200€, infatti, il device di fascia alta di realme costa appena 399€.

Stiamo parlando di uno smartphone con una scheda tecnica molto potente e un rapporto qualità/prezzo invidiabile sotto tutti i punti di vista.

realme GT NEO 3 è in super offerta su Amazon: sconto shock imperdibile

Nonostante lo sconto a due cifre lo smartphone di realme ha tutto ciò di cui hai bisogno in uno smartphone di fascia alta: un bellissimo display super OLED a 120 Hz con animazioni sempre fluide, un potentissimo processore octa core con tantissima RAM a disposizione e una batteria da 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida – ti bastano meno di 30 minuti per caricare il telefono al 50%.

Inoltre, come se non bastasse, realme GT NEO 3 è anche un signor camera phone: sul retro un modulo fotografico multiplo integra un sensore principale da 50 MP per scatti e video sempre al top.

Al prezzo di un comune mediogamma hai finalmente la possibilità di stringere tra le mani uno smartphone al top sotto tutti i punti di vista: acquista subito realme GT NEO 3 fintanto che è in offerta su Amazon a un prezzo davvero conveniente. Inoltre, il device ti arriva direttamente a casa in appena 1 giorno e senza costi di spedizione extra con i servizi Prime di Amazon.

