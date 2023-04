Realme GT Neo 3 12+256 GB in offerta ad un SUPER PREZZO su Amazon

Il Realme GT Neo 3 è tra i protagonisti delle offerte Amazon di oggi: lo smartphone, infatti, può essere ora acquistato al prezzo scontato di 449 euro. L’offerta è attiva per tutte e tre le colorazioni della gamma dello smartphone che viene proposto nella variante da 12 GB di memoria RAM e 256 GB di storage. A gestire il funzionamento del dispositivo c’è il SoC MediaTek Dimensity 8100. Per accedere all’offerta è possibile seguire il link qui di sotto per accedere alla pagina Amazon del Realme GT Neo 3.

Realme GT Neo 3: un super smartphone ad un super prezzo

Il Realme GT Neo 3 è un punto di riferimento della fascia media del mercato, mettendo insieme ottime prestazioni e un prezzo da fascia media. Lo smartphone è dotato del chip MediaTek Dimensity 8100 che viene supportato da 12 GB di RAM e 256 GB di storage.

Da segnalare anche una batteria da 4.500 mAh con supporto alla ricarica rapida da 150 W. Il mid-range di casa Realme può contare su di un pannello AMOLED da 6,7 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz. Lo smartphone di casa Realme è dotato del sistema operativo Android 13 con supporto Dual SIM e chip NFC.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare il Realme GT Neo 3 al prezzo scontato di 449 euro nella variante con 12 GB di RAM e 256 GB di storage oltre che con supporto alla ricarica rapida da ben 150 W. Per accedere all’offerta è possibile fare riferimento al link riportato qui di seguito.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.