Realme GT Neo 2: il mediogamma di PUNTA sprofonda del 26% su Amazon

Nella caotica fascia media il Realme GT Neo 2 si staglia come uno tra i migliori smartphone del momento: quest’oggi lo è ancora di più considerando l’ottima offerta di Amazon. Infatti, con uno sconto del 26%, quest’oggi il piccolo grande device del colosso cinese può essere tuo a un prezzo di appena 347€.

Stiamo parlando di un device che non ha assolutamente nulla di invidiare ai telefoni degli altri brand più blasonati: è per perfetto per telefonare, chattare con i tuoi amici, guardare video, ascoltare la musica, giocare, navigare in rete e molto altro ancora.

Prezzo regalo su Amazon per il mediogamma Realme GT Neo 2

Realizzato con materiali di alto livello e con un design accattivante, il GT Neo 2 di Realme monta uno spettacolare display AMOLED super fluido ad altissima risoluzione e una fotocamera frontale per scatti sempre eccellenti. Come se non bastasse, il device del colosso cinese vede la presenza di un potentissimo e velocissimo processore octa core, una batteria lunga tutto un giorno con ricarica rapida da 65W e una fotocamera tripla sul retro con un sensore principale da 64 MP.

Con queste caratteristiche ti assicuriamo che il GT Neo 2 di Realme ha tutte le carte in regola per soddisfare le tue personali esigenze; inoltre, l’offerta di Amazon ti dà la possibilità di acquistarlo al prezzo più conveniente degli ultimi mesi con tanto di consegna rapida e senza costi di spedizione extra (solo per i clienti Amazon Prime).

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.