Realme GT Neo 2 è su Amazon: sconto lancio PAZZESCO

Il nuovissimo Realme GT Neo 2 sbarca ufficialmente su Amazon con una promozione di lancio molto interessante. Fino a 100€ di sconto, ma solo per pochi giorno (o esaurimento anticipato delle scorte). Puoi scegliere fra due configurazioni di RAM e storage interno: 8/128GB a 369€ invece di 449€ oppure 449€ invece di 549€. In entrambi i casi, le spedizioni sono assolutamente rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.

La ricerca di uno smartphone top di gamma, dal prezzo super concorrenziale, è finita: approfittane adesso.

Realme GT Neo 2 è su Amazon in promozione

Uno smartphone al quale manca niente. Il potente processore Qualcomm Snapdragon 870 garantisce non solo prestazioni eccezionali, ma anche il supporto alla connettività 5G. L'ampia batteria da 5000 mAh offre più di una giornata di utilizzo e – al momento di effettuare la ricarica – nessun problema: puoi sfruttare il supporto al sistema rapido da ben 65W.

L'ampio pannello AMOLED E4 supporta il refresh rate da 120Hz ed è dotato di una luminosità di picco di ben 1300 nits. Ciliegina sulla torta, che rende questo device perfetto per il gaming: non manca una frequenza di campionamento del tocco che arriva a 600Hz.

Non preoccuparti di sfruttarlo al massimo, il sistema di raffreddamento in acciaio inox è infallibile in ogni contesto e permette al device di reggere le situazioni di stress senza problemi.

A impreziosisce il comparto multimediale ci pensa una coppia di speaker audio stereo (con supporto al Dolby Atmos) e un comparto fotografico composto da 3 sensori, con il principale da 64MP.

Insomma, il momento di avere uno smartphone top di gamma, al prezzo di un medio di gamma, è adesso. Scegli la configurazione che preferisci e accaparrati adesso Realme GT Neo 2 a gran prezzo da Amazon, con spedizioni rapide e gratis:

Ricorda: si tratta di una promo di lancio a tempo. Successivamente, il device tornerà a prezzo pieno.