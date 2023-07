Realme GT Master Edition: ultime ore per l'offerta del Prime Day

Se stai cercando un nuovo smartphone ad alte prestazioni a un prezzo vantaggioso, non cercare oltre! Il Realme GT Master Edition è in super sconto del 21% su Amazon per i Prime Day, ma ricorda che tutte le offerte scadranno a mezzanotte di oggi. Approfitta di questa occasione per mettere le mani su un dispositivo straordinario a un prezzo ancora più conveniente di soli 229,00 euro.

Realme GT Master Edition: un’occasione da prendere al volo

Una delle caratteristiche più impressionanti del Realme GT Master Edition è la sua CPU Snapdragon 778G 5G. Grazie al suo core principale Cortex-A78 con una velocità di clock di 2,4 GHz, offre un incremento delle prestazioni del 40%. Quindi, qualsiasi cosa tu faccia, dalla navigazione web alla riproduzione di giochi ad alta intensità grafica, potrai farlo senza intoppi.

Inoltre, il Realme GT Master Edition vanta un display Samsung AMOLED Fullscreen da 120Hz. Questo significa che potrai godere di colori vivaci e realistici, proprio come li vedresti nel mondo reale. Inoltre, lo scorrimento sarà ultra fluido, offrendoti un’esperienza visiva eccezionale. Sarai sicuramente affascinato da questo schermo sin dal primo sguardo.

Non solo le prestazioni e il display sono fantastici, ma il Realme GT Master Edition ha anche un sistema di ricarica rapida SuperDart da 65W. Questo significa che potrai ricaricare completamente il telefono al 100% in soli 33 minuti. Dimentica i tempi di attesa infiniti per la ricarica e goditi la comodità di avere sempre il tuo telefono pronto all’uso.

La fotocamera principale del Realme GT master Edition è da 64MP è un’altra caratteristica che merita di essere menzionata. Con questa potente fotocamera, sarai in grado di scattare foto ad alta risoluzione fino a 9248×6936 pixel. Queste immagini possono soddisfare facilmente i requisiti per pubblicità all’aperto e copertine di riviste ad alta definizione. Potrai immortalare ogni momento in tutta la sua bellezza e nitidezza.

E c’è di più! All’interno della confezione del Realme GT Master Edition troverai anche un paio di auricolari in omaggio. Saranno perfetti per goderti la tua musica preferita o per effettuare chiamate senza distrazioni.

Non perdere l’opportunità di acquistare il Realme GT Master Edition a un prezzo incredibile durante i Prime Day su Amazon. Sii rapido perché l’offerta scade a mezzanotte di oggi! Prendi il controllo di uno dei migliori medio gamma di oggi, al prezzo speciale di soli 229,00 euro. Mi raccomando, non perdere altro tempo, le scorte a disposizione stanno andando a ruba.

