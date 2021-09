Il tuo nuovo potentissimo smartphone, con display AMOLED e refresh rate da 120Hz, è Realme GT Master Edition. Appena sbarcato su Amazon Italia, adesso porti a casa il modello con 6GB di RAM e 128GB di storage a 299€ appena invece di 349€. Completa rapidamente l'ordine, l'offerta dura un solo giorno. Le spedizioni sono rapide e gratis: niente estenuanti attese, il tuo gioiellino arriverà a casa in pochissimo.

Realme GT Master Edition è su Amazon a prezzo assurdo

Un device bello esteticamente e una vera potenza sotto il punto di vista delle prestazioni. Come ti ho anticipato in apertura, il suo display è un pannello assurdo: uno schermo AMOLED da 6,43″ che gode di refresh rate da 120Hz, perfetto per esperienze di gaming mozzafiato.

Il suo cuore pulsante è il potente processore Qualcomm Snapdragon 778G, che ti garantisce anche il pieno supporto alla rete 5G. Ad affiancarlo ci sono ben 6GB di RAM e 128GB di storage interno: tutto lo spazio e la potenza che ti servono e non solo. Infatti, potrai sostenere anche le più impegnative sessioni di gaming senza preoccuparti del rischio di surriscaldamento: a evitarlo ci penserà il potente sistema di dissipazione a camera di vapore.

Sul posteriore, il comparto fotografico è composto da ben 3 sensori con il principale da ben 64MP e un software avanzato dotato di una serie di funzionalità aggiuntive.

La ciliegina sulla torta di questo gioiellino è la super batteria dotata di supporto al sistema di ricarica super rapido da 65W.

Infine, non trascurare il design, che non solo è curato ed elegante, ma si distingue dalla massa grazie al tocco di Naoto Fukusawa.

Non perdere l'occasione di fare il tuo affare del giorno, porta oggi a casa Realme GT Master Edition a prezzo super da Amazon: completa l'ordine adesso per accaparrartelo a 299€ appena con spedizioni rapide e gratis.

