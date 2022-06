Realme GT Master Edition, smartphone ECCEZIONALE a prezzo REGALO

L’offerta Amazon di oggi sull’ottimo Realme GT Master Edition porta nuovamente in sconto del 30% uno tra i migliori e più popolari smartphone di fascia media del colosso cinese. Caratterizzato da un design unico e singolare che lo rende facilmente distinguibile dagli altri dispositivi in questa fascia di prezzo, lo smartphone di Realme è in offerta ad appena 244€.

Realme GT Master Edition saprà soddisfare tutte le tue esigenze grazie alla sua scheda tecnica potente e versatile pensata per offrirti il massimo della velocità in qualsiasi situazione.

Realme GT Master Edition è tuo con il 30% di sconto su Amazon: non fartelo scappare

Frontalmente trova posto un ampio e bellissimo display AMOLED da 6,43 pollici con una buona illuminazione, una perfetta calibrazione dei colori e un’elevata frequenza di aggiornamento per animazioni fluide e sempre ad alta risoluzione, mentre sotto il cofano è presente un potente processore Qualcomm octa core con tanta RAM e spazio interno per darti modo di scaricare e avviare tutte le app di cui hai bisogno in un istante.

Inoltre, lo smartphone di Realme è uno dei pochissimi che in questa fascia di prezzo integra il supporto alla ricarica rapida da 65W su cavo: quando è scarico, puoi ottenere numerose ore di utilizzo a fronte di una ricarica di appena 30 minuti. Posteriormente la fotocamera tripla monta un sensore principale da 64 MP per scatti sempre eccellenti e video a qualità cinematografica.

Insomma, come hai avuto modo di vedere lo smartphone di Realme ha tutte le carte in regola per assicurarti un’esperienza di utilizzo senza compromessi a un prezzo normalmente indicato per device con specifiche di gran lunga inferiori. Non farti scappare questa occasione e metti subito nel carrello il device fintanto che è in sconto al 30% ad appena 244€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.