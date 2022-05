Realme GT Master Edition, il flagship killer CROLLA di prezzo (-28%)

Se il tuo smartphone Android è ormai molto vecchio oppure non è più in grado di garantirti un’esperienza di utilizzo appagante, l’ottimo Realme GT Master Edition ti viene in soccorso grazie a questa ottima offerta di Amazon.

Infatti, con uno sconto del 28% che fa crollare il prezzo di vendita fino ad appena 252 euro, il flagship killer di Realme rappresenta una delle soluzioni più interessanti che puoi prendere in considerazione per sostituire il tuo vecchio smartphone.

Realme GT Master Edition è in offerta su Amazon con uno sconto molto valido

Nonostante il prezzo molto economico, il device di Realme ha tutte le carte in regola per garantirti un’esperienza di altissimo livello. Il design è molto curato sotto tutti i punti di vista e anche il pannello è ben ottimizzato grazie alle cornici molto sottili. Restando in tema, lo smartphone monta un display AMOLED ad altissima risoluzione con frequenza di aggiornamento a 120 Hz; a questo prezzo non è quasi impossibile trovare un display del genere.

Sotto la scocca trova posto un potente processore Qualcomm Snapdragon 778G che non solo ti garantisce la piena compatibilità con le reti 5G di ultima generazione, ma è ideale anche durante il gaming e nell’utilizzo comune del telefono. Molto buona la fotocamera tripla posteriore con un sensore principale da 64 MP per scatti e video sempre eccellenti, mentre la batteria può contare sul supporto alla ricarica rapida da 65W per darti modo di tornare a utilizzarlo per moltissime ore dopo appena 40 minuti di ricarica.

Non perdere altro tempo e metti subito nel carrello l’ottimo smartphone di Realme per riceverlo a casa in appena 1 giorno e senza costi di spedizione grazie al programma Prime. Una volta accesso resterai piacevolmente colpito dalla sua velocità e dal suo design dal forte sapore premium.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.