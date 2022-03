Realme GT Master Edition 5G è l'offerta del giorno su eBay

Affrettati e approfitta di un'offerta davvero imperdibile. Su eBay trovi il fantastico Realme GT Master Edition 5G 6GB+128GB a un prezzo da urlo. Mettilo nel carrello a soli 216,99 euro, invece di 349 euro. Afferra la proposta del giorno di eBay scontata del 38% e aggiudicati questo impeccabile smartphone Android.

Tanta potenza in un prezzo da entry level. Assicurati un top di gamma con i fiocchi che non deluderà le tue aspettative, anzi le stupirà. Grazie al suo processore Qualcomm Snapdragon 778G 5G non teme alcun limite. Con il suo display Super AMOLED a 120Hz rende ancora tutto più chiaro e fluido. Infine, la ricarica SuperDart da 65W lo trasforma in un supereroe capace di seguirti tutta la giornata e oltre.

Affidati al meglio della tecnologia, scegli Realme GT Master Edition 5G in super sconto su eBay.

Realme GT Master Edition 5G: tanta potenza in un piccolo prezzo

La proposta del giorno di eBay ti sta aspettando. Si tratta dell'incredibile Realme GT Master Edition 5G 6GB+128GB che cambierà la tua vita una volta che lo avrai fra le mani. Mettilo nel carrello a soli 216,99 euro, invece di 349 euro. Hai 8 buoni motivi per farlo:

il suo design, ispirato alle valige da viaggio, è stato realizzato dal famoso designer Naoto Fukasawa; potrai scattare foto con effetto istantaneo e colori brillanti grazie all'esclusiva modalità “street”; la sua fotocamera da 64MP ha anche un obiettivo ultra-grandangolare e lenti macro per fotografare tutto quello che vuoi di un ampio spazio in un unico scatto; la fotocamera frontale Sony da 32MP garantirà selfie davvero professionali grazie anche alla modalità bellezza con Intelligenza Artificiale; il display Samsung AMOLED da 120HZ è una vera e propria garanzia di qualità e di fluidità; il processore 5G Qualcomm Snapdragon 778G con processo avanzato a 6nm rende tutto estremamente potente e veloce; la carica SuperDart da 65W ricarica il tuo nuovo smartphone Android al 100% in soli 33 minuti; hai la possibilità di avere 5GB extra di RAM virtuale.

Insomma, non perdere altro tempo, acquista su eBay il tuo nuovo Realme GT Master Edition 5G 6GB+128GB prima che le scorte si esauriscano e finisca in sold out. Mettilo nel carrello a soli 216,99 euro, invece di 349 euro e scegli il meglio per te o per la persona che ami.