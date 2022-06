Realme GT Master Edition 5G a 219 euro su eBay: un sogno

Nuovo minimo storico per l’eccezionale ed elegante Realme GT Master Edition 5G su eBay. Un’occasione da non perdere per questo device davvero promettente e performante. Le sue ottime caratteristiche lo rendono un vero medio gamma a prezzo entry level.

Mettilo nel carrello a soli 219,99 euro, invece di 349 euro. Ti aggiudicherai uno smartphone Android veramente efficiente e prestante. Come tutti i Realme, anche questo modello è stato realizzato per la velocità, ma con un’attenzione in più all’estetica.

Infatti, è stato disegnato da Naoto Fukasawa con un design ispirato alle valige da viaggio. Adatto a qualsiasi outfit, questo non è solo un telefono, ma bensì un complemento al tuo stile e al tuo modo di vestire. Sfoggialo in qualsiasi occasione e fai schiattare d’invidia chi ti circonda.

Votato all’imaging, la fotocamera posteriore da 64MP con modalità “street” regala scatti da urlo. L’obiettivo ultra-grandangolare e le lenti macro fanno il resto per rendere le foto veramente professionali.

Senza parlare poi della fotocamera frontale Sony da 32MP. Non hai idea di quanto saranno belli i tuoi selfie grazie anche alla modalità bellezza supportata dall’Intelligenza Artificiale. Insomma, i tuoi social network saranno davvero unici e speciali.

Realme GT Master Edition 5G: tanta potenza per non deluderti mai

Realme GT Master Edition 5G è basso solo nel prezzo. Oggi su eBay lo porti a casa a soli 219,99 euro. Un vero affare, proprio perché offre tanta potenza per essere il tuo nuovo smartphone Android definitivo che non ti delude mai.

Partiamo dal display Samsung AMOLED con refresh rate da 120Hz. Tutto sarà ancora più fluido e i colori vivaci rendono ciò che vedi identico al mondo reale. Lo scorrimento ultra fluido di ogni fotogramma fa il resto grazie anche alla tecnologia anti-sfarfallio che rende questo display ancora più confortevole.

Realme GT Master Edition 5G monta un cuore che batte davvero forte. Grazie al processore Qualcomm Snapdragon 778G a 6nm, potenza e velocità sono senza precedenti. Potrai fare veramente tutto senza rinunciare a nulla.

Non lasciare che le scorte terminino a questo prezzo speciale. Vai su eBay e acquista Realme GT Master Edition 5G a soli 219,99 euro, invece di 349 euro. Assicurati un modello dalle prestazioni uniche e vincenti a un prezzo da entry level.

Selezionando PayPal potrai anche pagarlo in 3 rate senza interessi. Inoltre, non avrai nemmeno bisogno di fornire alcuna garanzia per attivare questo mini finanziamento. Ti basterà selezionare l’opzione direttamente sul tuo conto e al resto ci penserà tutto PayPal.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.