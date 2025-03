Realme GT 7 Pro con Snap 8 Elite al minimo storico su Amazon (anche in 12 rate)

È il momento giusto per acquistare il Realme GT 7 Pro, protagonista delle Offerte di Primavera di Amazon. Il top di gamma di Realme, forte del potente SoC Qualcomm Snapdragon 8 Elite, è ora disponibile al prezzo scontato di 749 euro con possibilità anche di pagare in 12 rate, con carta di debito e senza interessi. Si tratta dell’occasione giusta per acquistare uno smartphone davvero potente e con una super autonomia, grazie alla batteria da 6.500 mAh. Per accedere all’offerta basta premere sul box qui di sotto.

Realme GT 7 Pro: un affare su Amazon

La scheda tecnica del Realme GT 7 Pro comprende il potente SoC Qualcomm Snapdragon 8 Elite, una garanzia assoluta per tutti gli utenti alla ricerca di un modello potente e in grado di offrire prestazioni al top in tutti i contesti di utilizzo.

Da segnalare anche la presenza di 12 GB di RAM e 256 GB di storage oltre che di una batteria da 6.500 mAh con supporto alla ricarica rapida da 120 W. Lo smartphone è certificato IP69 e può contare su di un display LTPO AMOLED da 6,78 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate massimo di 120 Hz. Il sistema operativo è Android 15.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare il Realme GT Pro al prezzo scontato di 749 euro. L’acquisto può avvenire anche optando per il pagamento in 12 rate mensili, con carta di debito e senza interessi.