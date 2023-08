Realme GT 5: il nuovo top di gamma sarà POTENTISSIMO

In queste ore apprendiamo, grazie ad un teaser trapelato in rete, che il prossimo flagship Realme GT 5 è prossimo al debutto. Il dispositivo disporrà del processore Snapdragon 8 Gen 2 di Qualcomm. Intanto vi segnaliamo anche il Realme GT 2 è in sconto su Amazon a soli 369,00€ al posto di 549,00€, spese di spedizione incluse.

Realme GT 5: tutto quello che sappiamo ad oggi

Nello specifico, nella giornata di oggi, il presidente del marchio Xu Qi, ha riferito sul portale di microblogging Weibo, che lo smartphone di fascia alta dell’azienda prossimo al lancio, il Realme GT 5, è pronto per essere svelato. Insieme al poster promozionale, ha scritto: “Perché nessuno degli oltre 30 modelli di punta Snapdragon 8 di seconda generazione ha davvero raggiunto l’apice della performance?” (dalla traduzione automatica di Google Translate).

In poche parole, sappiamo che il device sarà alimentato, quasi sicuramente, dalla piattaforma di punta di Qualcomm. Grazie a Digital Chat Station poi, scopriamo che ci saranno anche 24 GB di RAM e il dispositivo godrà della fast charge rapida da 240W. Lo schermo sarà un pannello OLED con risoluzione 1,5K con supporto all’oscuramento della frequenza. Il refresh rate del display sarà di ben 144 Hz e anteriormente ci sarà una fotocamera frontale da ben 16 Megapixel. Posteriormente invece, troveremo una main camera Sony IMX890 da 50 Megapixel con OIS, ultrawide da 8 Mega e macro da 2 Mpx.

Ci saranno diverse versioni: una con 16 GB di RAM e una da 24 GB di tipo LPDDR5x e lo storage partirà da 128 GB (memorie UFS 4.0) fino ad arrivare a 1 TB di spazio. Una variante avrà la batteria da 4600 mAh con fast charge da 240W e l’altra invece, avrà una batteria da 5200 mAhcon fast charge da 150W.

Non sappiamo quando debutterà in Cina (si parla della fine del mese); in Europa è ancora un mistero. Vi terremo aggiornati.

