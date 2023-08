Realme GT 2: tanta qualità in MEGA sconto su Amazon

Se sei alla ricerca di un dispositivo che unisca prestazioni straordinarie, uno schermo eccezionale e un design accattivante, allora il Realme GT 2 è proprio ciò di cui hai bisogno. E la buona notizia è che puoi acquistarlo su Amazon con uno sconto incredibile del 38%. Non lasciarti sfuggire questa opportunità e acquistalo subito al prezzo ridicolo di soli 372,90 euro. Inoltre se vuoi, puoi pagarlo in comode rate a tasso zero. Ciò è possibile se selezioni come metodo di pagamento in fase di check-out, il servizio di finanziamento Cofidis.

Realme GT 2: questo affare può terminare da un momento all’altro

Al cuore di questo gioiello tecnologico batte il potente processore Snapdragon 888 5G, che sfrutta la tecnologia a 5 nm. Questo processore offre un aumento del 25% nelle prestazioni della CPU e un notevole incremento del 35% nelle prestazioni della GPU rispetto alle generazioni precedenti. Quindi, se sei un appassionato di giochi, streaming o multitasking, il Realme GT 2 ti stupirà con la sua velocità e reattività.

Ma le sorprese non finiscono qui. L’innovativo schermo da 120 Hz ti offre una straordinaria fluidità visiva. Puoi selezionare tra diverse frequenze di aggiornamento: 30, 60, 90 o 120 Hz, in base alle tue preferenze e alle tue esigenze. La luminosità di 1.300 nit e la copertura P3 totale garantiscono colori vividi e dettagli nitidi, mentre il supporto HDR10+ ti immergerà in un’esperienza visiva ancora più coinvolgente. Inoltre, la frequenza di campionamento del tocco a 1.000 Hz ti conferirà un vantaggio competitivo in ogni situazione di gioco.

La fotocamera è un altro punto forte di questo dispositivo. Con il nuovo sensore Sony IMX766 e la tecnologia pixel binning 4-in-1, potrai catturare immagini straordinarie con il 63,8% in più di luce rispetto ai modelli precedenti. Ogni scatto sarà un capolavoro di dettagli e luminosità.

Ma non è tutto. Il Realme GT 2 non è solo potenza e prestazioni. È anche un oggetto di design ispirato alla carta, frutto di 12 mesi di ricerca e sviluppo, oltre a più di 1.000 ore di test cromatici. Questo dispositivo non passa inosservato, grazie al suo impatto visivo e alla sua eleganza unica.

Infine, non dovrai preoccuparti del surriscaldamento. Il sistema di raffreddamento a vapore in acciaio inossidabile, composto da 8 strati, mantiene lo Snapdragon 888 5G al massimo delle prestazioni senza compromettere la stabilità.

In sintesi, il Realme GT 2 è un concentrato di potenza, prestazioni e stile. E con il fantastico sconto del 38% su Amazon, è il momento perfetto per mettere le mani su questa meraviglia tecnologica. Non perdere l’opportunità di acquistarlo al prezzo ridicolo di soli 2 372,90 euro. Le scorte a disposizione sono limitate.

