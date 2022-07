Realme GT 2, smartphone SCONVOLGENTE a prezzo WOW (solo su Amazon)

Alcune offerte di Amazon sono così vantaggiose che non è possibile ignorarle, come quella di oggi sull’ottimo smartphone di fascia alta Realme GT 2 al prezzo più basso mai raggiunto finora. Ad appena 487€, infatti, con lo sconto del’11%, hai la possibilità di ricevere a casa in appena 1 giorno uno tra i top di gamma del momento sotto tutti i punti di vista.

Al prezzo di vendita di uno dei tanti smartphone di fascia media di questo periodo, hai la possibilità di stringere tra le mani uno smartphone che saprà soddisfare tutte le tue personali esigenze sin dal primo avvio.

Realme GT 2 è tuo a un prezzo quasi ridicolo con questa offerta di Amazon: prendilo al volo

Partendo dal design, Realme GT 2 ha tutto ciò che normalmente si trova in un dispositivo che costa 2 o 3 volte tanto: i materiali di alto livello sono affiancati da una ottimizzazione generale che non ti farà mai invidiare il nuovo top di gamma di Samsung o di Xiaomi. Frontalmente resterai folgorato dalla qualità incredibile del pannello AMOLED ad altissima risoluzione e dalla resa cromatica perfetta in ogni situazione, mentre sotto il cofano batte un potentissimo processore Qualcomm di ultima generazione per garantirti sempre reattività e immediatezza anche durante l’avvio delle app più pesanti.

Completamente compatibile con le connessioni 5G di ultima generazione, Realme GT 2 è anche il punto di riferimento del mercato grazie alla fotocamera tripla posteriore con sensore principale da 50 MP con stabilizzazione ottica dell’immagine e IA (Intelligenza Artificiale): il risultato di questo mix di hardware e software ti assicura scatti sempre ad alta risoluzione e video a qualità cinematografica.

Non perdere altro tempo e acquista subito l’ottimo smartphone di fascia alta di Realme ora che lo trovi su Amazon al prezzo di uno dei tanti dispositivi di fascia media. Una volta acceso, dopo che l’hai preso in mano per la prima volta, capirai immediatamente per quale motivo è indicato da molti come il flagship killer di riferimento: bello, potente, valido e finalmente al prezzo giusto con lo sconto dell’11%.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.