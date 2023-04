realme GT 2 Pro: il SIGNORE DEI MID-RANGE è in super offerta su Amazon

Il realme GT 2 PRO è uno smartphone con sistema operativo Android 12 e un processore Snapdragon 8 Gen 1 che sfrutta la nuova architettura Armv9 e una tecnologia a 4 mn per offrire una CPU dalle prestazioni il 20% più veloci e una GPU dalle prestazioni migliori fino al 30%.

Grazie all’offerta di Amazon che ti segnaliamo oggi, il realme GT 2 PRO può essere tuo ad un prezzo decisamente interessante: 449€, con uno sconto di 300€ sul suo normale prezzo di listino.

Senza grosso stupore, alla sua uscita il realme GT 2 Pro è stato definito uno dei migliori mid-range in commercio. E questa definizione resiste tutt’ora: non solo il realme GT 2 Pro si distingue per un design accattivante e simpatico, ma anche le sue specifiche tecniche non sfigurano davanti a quelle di top di gamma più blasonati.

A partire dal succitato Snapdragon 8 Gen 1, punta di diamante dell’offerta Android top di gamma del 2022. Un SoC veloce, affidabile e in grado di supportare anche le applicazioni più esigenti.

Buono anche il comparto fotografico: il realme GT 2 PRO è dotato di un’ampio sensore IMX766 con doppia stabilizzazione e tecnologia Imaging ProLight che regala immagini più chiare e nitide persino in condizioni di scarsa illuminazione. Troviamo poi il supporto alla ricarica rapida SuperDart 65, che consente di ricaricare il telefono in tempi davvero fulminii.

Il display Super Reality ha una frequenza di campionamento del tocco sovralimentata che raggiunge fino a 1.000 Hz. Il display a 10 bit è in grado di riprodurre oltre 1.07 miliardi di colori diversi. Contestualmente, sistema a matrice di antenne offre una migliore ricezione delle reti Wi-Fi, 5G e NFC. Se stai cercando uno smartphone di fascia medio-alta con prestazioni impeccabili, ti consigliamo vivamente di non farti scappare questa offerta!

