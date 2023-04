Realme GT 2 Pro con Snapdragon 8 Gen 1 in offerta a 449€ è un BEST BUY

La fascia media ha un nuovo padrone: con la nuova offerta Amazon, infatti, è possibile acquistare al prezzo scontato di 449 euro l’ottimo Realme GT 2 Pro, beneficiando di uno sconto del 40%. Si tratta del nuovo prezzo minimo storico per lo smartphone di Realme che può contare su di un rapporto qualità/prezzo davvero straordinario.

Lo smartphone è dotato del potente SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 che, per la fascia di prezzo, rappresenta un vero e proprio lusso, garantendo una marcia in più in tutti i contesti di utilizzo. Per accedere all’offerta è possibile seguire il link qui di sotto e raggiungere subito la pagina Amazon del Realme GT 2 Pro. L’offerta riguarda tutte le colorazioni dello smartphone (nero, verde e bianco).

Realme GT 2 Pro con Snapdragon 8 Gen 1: è un best buy con la nuova offerta Amazon

Il Realme GT 2 Pro può contare su di una scheda tecnica di primissimo livello. Lo smartphone è dotato di:

un display AMOLED LTPO da 6,7 pollici con risoluzione QHD+ e refresh rate di 120 Hz

il SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1

8 GB di RAM e 128 GB di storage

il sistema operativo Android 13

una batteria da 5.000 mAh con supporto alla ricarica rapida da 65 W

con supporto alla una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 Megapixel con OIS, sensore ultra-grandangolare da 50 Megapixel e sensore microscopio da 3 Megapixel

una fotocamera anteriore da 32 Megapixel

un sensore di impronte digitali sotto al display

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare il Realme GT 2 Pro al prezzo scontato di 449 euro, con un taglio di prezzo del 40% rispetto al listino. Per accedere subito all’offerta è disponibile il link qui di sotto.

