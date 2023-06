Realme GT 2 Pro 5G manda in TILT con il suo prezzo: -41% per un MOSTRO

Realme GT 2 Pro 5G è uno smartphone che è un mostro. Design curato nei minimi dettagli, prestazioni da TOP di gamma ma comunque disponibile a un prezzo che fa tremare la concorrenza. Se d tempo stavi pensando di acquistare un prodottino che non ti facesse scendere a compromessi, questo è esattamente quello che fa al caso tuo.

Corri su Amazon dove il ribasso del 41% fa crollare letteralmente il prezzo. Con appena 439€ te lo porti a casa e il risparmio supera persino i 300€, mica pochi. Non aspettare un secondo in più, non mi stupirei se le scorte finissero, aggiungilo ora al carrello.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

Realme GT 2 Pro 5G: lo smartphone che ti stupisce dal primo momento

Mi capita quotidianamente di vedere smartphone di tutte le fasce di prezzo e i marchi e devo dirti che Realme GT 2 Pro 5G occupa un posto speciale nel mio cuore. Sensazionale sotto tutti i punti di vista, quando lo prendi in mano capisci cosa intendo: è un vero e proprio innamoramento a prima vista. Disponibile in colorazione nero acciaio è proprio di una eleganza unica.

Ma non ti preoccupare perché questo smartphone non è tutto fumo e niente arrosto, infatti ti mette tra le mani delle funzioni ottime. A partire dal display senza bordi AMOLED da 120Hz e passando per i 128 GB di memoria, hai ben poco da temere.

Streaming, gaming mobile e applicazioni sono all’ordine del giorno senza rallentamenti o surriscaldamenti. In più non mancano all’appello delle fotocamere professionali. Con lenti firmate SONY hai modo di scattare selfie, foto e registrare video come un professionista in qualunque situazione ambientale.

E la batteria? Con 5000mAh e ricarica rapida da 65W raggiungi il 100% in una manciata di minuti per non essere mai in ritardo.

Come dice il nome, infine, supporta il 5G ed hai a portata di mano anche NFC e un doppio slot SIM.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.