Realme GT 2 Pro 5G, il SUPER top di gamma CROLLA del 40% su Amazon

Il bellissimo e potentissimo Realme GT 2 Pro 5G è protagonista di una offerta Amazon che ha dell’incredibile. Infatti, grazie a uno sconto immediato del 40%, il telefono del colosso cinese crolla ad appena 449€ con tanto di consegna rapida e senza costi di spedizione (solo per i clienti Amazon Prime).

Stiamo parlando di un risparmio netto di ben 300€: quest’oggi il top di gamma Realme GT 2 Pro 5G costa come un normale smartphone Android di fascia media.

Prendi al volo Realme GT 2 Pro 5G con il 40% di sconto su Amazon, che affare

Il design, i materiali, la scheda tecnica…: tutto di Realme GT 2 Pro 5G è spinto al massimo per offrirti sempre un’esperienza di utilizzo al top. Frontalmente trova posto un epico display AMOLED ad altissima risoluzione super smooth a 120 Hz, mentre sotto il cofano il potentissimo processore octa core Snapdragon 8 Gen 1 avvia in un istante qualsiasi applicazione tu voglia.

Alimentato da una batteria da ben 5000 mAh con supporto alla ricarica super rapida da 65W – ti bastano 15 minuti di carica per continuare a utilizzare il telefono per molte ore -, Realme GT 2 Pro 5G è anche un signor cameraphone sotto ogni punto di vista. Il modulo fotografico triplo, infatti, è capeggiato da un sensore principale da ben 50 MP per scatti eccellenti e video sempre ad altissima risoluzione.

Con un calo di prezzo immediato di ben 300€, questa offerta di Amazon è la migliore su tutto il web per acquistare il validissimo top di gamma del colosso cinese al prezzo di un comune device di fascia media. Inoltre, con i servizi Amazon Prime, il telefono ti arriva direttamente a casa nella giornata di domani e senza costi di spedizione extra.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.