Il Realme G1 è un dispositivo ad oggi sconosciuto che è appena stato avvistato sul sito Web ufficiale dell'azienda; questo è quanto rivelato dal tipster online Stufflistings.

Realme G1: cos'è e cosa sappiamo?

Un sito ha appena “spottato” un futuro smartphone Realme. Questo elenco è stato trovato sul sito Web ufficiale della società, secondo quanto rivelato da un noto informatore su Twitter. Il dispositivo in questione è il Realme G1.

Secondo un tweet di Mukul Sharma, il produttore di smartphone cinese starebbe lavorando ad un nuovo dispositivo soprannominato G1. Nel suo post sulla piattaforma di social media, l'informatore ha anche condiviso uno screenshot dell'elenco. Questo ha rivelato che il Realme 3i costerà 8.000 INR (circa 108 dollari USA): se non lo avete mai sentito, non preoccupatevi. Quest'ultimo è un device low cost mai arrivato da noi.

Tuttavia, sotto il suddetto moniker si trova il famigerato nuovo smartphone appena scoperto. La valuta legata al prezzo di vendita indica che sarà lanciato in India e nel Paese del Sud Est asiatico.

Sfortunatamente, il leakster ha condiviso soltanto lo screenshot e il nome del dispositivo. In altre parole, non abbiamo informazioni o dettagli più precisi riguardo al prossimo prodotto. Sappiamo solo che sta arrivando una nuova serie di telefoni mai sentita al momento. Queste sono tutte le informazioni che abbiamo ad ora, quindi restate connessi per ulteriori informazioni in merito, perché forniremo aggiornamenti non appena saranno disponibili.

Contestualmente a ciò, abbiamo appreso il futuro piano espansionistico del brand: il sottomarchio di OPPO mira a diventare un colosso della tecnologia leader del settore entro i prossimi 3 anni. In più, notiamo che l'azienda vuole lanciarsi in nuovi settori di riferimento, come quello dei computer portatili (Realme Book) e dei tablet (Realme Pad). Avremo maggiori dettagli in merito nelle settimane a venire.

In più, ricordiamo che Realme GT 5G è finalmente disponibile anche da noi in Italia ad un prezzo incredibile.

