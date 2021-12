Realme: un'app svela le feature in arrivo per i wearable

Le ultime analisi di mercato sul mondo dei wearable indicano chiaramente che Apple guida il settore senza grossa fatica, il che non limita le altre aziende nel realizzare prodotti e servizi (come le app) pensati per migliorare il tracking dell'attività fisica e dei parametri vitali. A tal proposito, in queste ore scopriamo che Realme sta lavorando all'app Fit in grado di offrire il supporto ECG per i suoi dispositivi wearable – smartwatch e smartband.

L'app Fit di Realme svela il supporto ECG

Infatti, secondo le informazioni scoperte da FoneArena in seguito al data mining dell'APK relativo all'applicazione Fit per dispositivi Android, si è scoperto che questa applicazione sarà l'app companion per lo smartwatch TechLife Watch S100. Scavando più a fondo, inoltre, sono stati trovati chiari segni circa il supporto all'ECG e al calcolo della composizione corporea.

Sembra, infatti, che l'utente potrà sfruttare il tracking dell’elettrocardiogramma (ECG) posizionando due dita sull'estremità sulla smartband/smartwatch di Realme, in linea con quanto avviene già da diverso tempo sugli Apple Watch o i Galaxy Watch4 di Samsung che sfruttano il posizionamento delle dita per attivare il sensore relativo all'ECG.

Quali sono le alternative sul mercato?

